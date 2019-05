Man houdt betrapte inbreker in bedwang, twee opgepakt in Harelbeke

De Harelbekenaar had gemeld dat hij de twee had betrapt in zijn huis, hij kon één dader tegenhouden. De politie pakte hem op, en wist al snel wie de tweede dader was. Hij is kort daarna opgepakt in Kortrijk. De politie vond in de buurt een rugzak van de daders met buit, ook van andere inbraken.

Een deel van die buit is alweer bij de eigenaars, een ander deel kan de politie niet thuiswijzen. Ze zijn wellicht gestolen tussen Kortrijk, via de R8 en een groot deel van Harelbeke centrum. Foto’s van het gestolen materiaal staat op de website van de politiezone.