Man heeft 30 gevaarlijke granaten in huis, Dovo laat ze gecontroleerd ontploffen

Bij een verzamelaar van oorlogstuig in Kortrijk zijn vanmiddag 30 granaten in beslag genomen.

et gaat om geweergranaten, mortiergranaten en luchtdoel artilleriegranaten. De politie van de zone Vlas kwam bij de man langs, omwille van een andere problematiek, en ontdekte de wapens. Ze nam die meteen in beslag. De ontmijningsdienst van het leger DOVO kwam daarna ter plaatse, en besliste om de granaten op een nabije locatie tot ontploffing te brengen. In de buurt van de Cowboy Henk rotonde waren graafwerken aan de gang. De politie vorderde daar een kraan op. Er werd een put gegraven en alle granaten werden tot ontploffing gebracht.