Man hakt pink af na discussie over drugs

Een man uit Eernegem had cannabis gekocht bij de jonge dealer uit Oostende, maar hij was absoluut niet tevreden over de kwaliteit. Volgens de klant ging het zelfs om Provençaalse kruiden. D.V. kon niet verkroppen dat zijn afnemer bleef klagen en trok op 22 februari 2017 zelf naar de woning in de Aartrijkestraat in Eernegem.

De jonge Oostendenaar stond te zwaaien met een bijl, maar werd niet binnengelaten. Op straat kreeg hij het dan aan de stok met een vriend van de klant. Tijdens die schermutseling haalde D.V. uit met zijn bijl. De pink van het 23-jarige slachtoffer werd zo goed als volledig afgehakt. Uiteindelijk kon de vinger in het ziekenhuis nog gered worden, maar de man zal zijn pink niet meer kunnen bewegen. Zijn advocaat Robin Vandervennet vorderde daarom een schadevergoeding van bijna 14.000 euro.

De beklaagde stond donderdagochtend ook terecht voor feiten van verkeersagressie in augustus 2017 in Oostende. De verdediging legde uit dat V. zich sindsdien herpakt heeft. Mr Suzy Cooleman stelde daarom voor om haar cliënt een werkstraf op te leggen. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel, waarvan de helft onder voorwaarden.

De rechter doet uitspraak op donderdag 14 februari.