Man doet badpak aan om gestolen flessen te verbergen

Het openbaar ministerie vorderde 30 maanden effectieve celstraf.

Op 27 mei werd het duo op heterdaad betrapt in de OKay in Paal. Op basis van de camerabeelden had de Colruyt Group al een lijst gemaakt met feiten waarvoor de Roemenen in aanmerking konden komen. Daaruit bleek dat ze sinds de winkeldiefstal van 27 maart in Zandhoven een heuse Ronde van Vlaanderen hadden afgelegd. Sanda L. en Constantin T. sloegen toe in onder andere Loppem, Zwevegem, Oostakker, Puurs en Hoeilaart. Bij 51 winkeldiefstallen maakten ze flessen sterke drank ter waarde van in totaal 10.700 euro buit.

Sanda L. beweerde dat ze door ene L.A. onder druk was gezet om de feiten te plegen. "L.A. heeft getoond hoe we moesten stelen, de inkomsten waren voor hem", zei ze bij de start van de zitting. Haar advocaat Yen Buytaert pleitte bovendien dat de betrokkenheid van zijn cliënte niet bij elke diefstal zomaar vaststaat. Want soms was enkel haar kompaan op de camerabeelden te zien.

Constantin T. heeft volgens zijn advocaat angst voor represailles van L.A.. "Hij heeft last van psychoses, waardoor het gemakkelijk was om hem voor de kar te spannen", aldus meester Jorn Verminck. De verdediging van beide beklaagden drong aan op een straf met uitstel.

De rechter doet op 23 december uitspraak.