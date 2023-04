Man die zijn ex-vriendin en tienerkinderen gijzelde, blijft in de cel

De man die vrijdagavond zijn ex-vriendin en haar tienerkinderen gijzelde in hun woning in Roeselare blijft verder aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist.

Eén van de tenlasteleggingen is poging tot moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de bedoeling haar iets aan te doe. De man is bekend bij politie en gerecht.

De man van 53 jaar uit Kuurne trok vrijdag naar zijn ex-vriendin nadat hij op Facebook een provocerend bericht had gepost dat van haar zou afkomstig zijn. Hij liet daarbij blijken dat hij in alle staten was. Met een bijl sloeg hij de voordeur stuk en trok naar binnen. De zoon kon ontsnappen, de dochter liet hij gaan. De politie evacueerde een dertigtal bewoners en Fluvius sloot de gastoevoer af. Uren later kon de politie hem inrekenen. De man zit in de isoleercel omdat ze vrezen dat hij zich van het leven wil beroven.

