Man die zich verschanste in Stavele aangehouden

De feiten speelden zich maandagnamiddag af in Stavele, een deelgemeente van Alveringem. Een man verschanste zich er urenlang in zijn eigen woning. De politie kwam massaal ter plaatse om op hem in te praten of om hem eventueel uit zijn woning te halen. Uiteindelijk liet de man zich rond 18.15 uur zonder problemen inrekenen door de politie.

Het is nog niet duidelijk waarom de verdachte zich precies verschanste. Na een verhoor bij de politie werd hij dinsdagnamiddag door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om de verdachte aan te houden voor bedreigingen, gewapende weerspannigheid en verboden wapendracht.

Vrijdag zal de raadkamer in Veurne oordelen of de man al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.

