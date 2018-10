De chauffeur die gisteren een bejaard koppel aanreed op de Ruzettelaan in Blankenberge en vluchtmisdrijf pleegde, zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Hij is samen met zijn passagier verhoord, maar is niet aangehouden.

Rond drie uur gisterenmiddag stak het koppel de weg over. Door de aanrijding geraakte de man van 78 zwaargewond, hij overleed later in het ziekenhuis. Ook zijn 76 jarige echtgenote liep verwondingen op. De bestuurder reed na het ongeval door, in de vooravond werd zijn wagen teruggevonden.

Lees ook: