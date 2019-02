Man die huisarts vermoordde voor hof van beroep

Huisarts Patrik Roelandt uit Izegem werd op 1 december 2015 op huisbezoek in de woning van patiënt Danny S. in de Rozestraat in Ingelmunster met twee messteken vermoord. Een steek in de hals was fataal en bleef 11,5 centimeter diep in de nek van de arts steken.

S. lokte de dokter naar zijn huis, legde het mes klaar, maakte een reistas klaar en ging kort voor de moord geld afhalen. Achteraf gooide hij de gsm van de dokter weg, trok een andere t-shirt aan en stapte naar zijn advocaat.

Wraak

Het motief voor de moord zou wraak zijn geweest, omdat de dokter in het verleden een foute medische diagnose zou hebben gesteld. De uitleg van Danny S. op het proces in Kortrijk, dat hij de dokter een vuistslag zou hebben gegeven omdat hij wat lacherig deed over de pijn aan zijn schouder en een collega-dokter in bescherming nam voor de slechte behandeling ervan, bestempelde de rechter als leugenachtig.

Het openbaar ministerie had 30 jaar gevorderd. De rechtbank in Kortrijk hield nog rekening met zijn spijtbetuiging en gaf S. 28 jaar cel en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van tien jaar. Een te zware straf vond S. en hij ging in beroep. Daarom wordt het proces vandaag volledig over gedaan in Gent.

Bekijk ook