Man die ex doodstak kan vervroegd vrijkomen

Een man van 43 uit Oedelem die in februari 2011 zijn ex-vrouw uit Blankenberge doodstak, kan vervroegd vrijkomen. Hij stak de moeder van zijn 4 kinderen neer na een ruzie over het hoederecht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In 2014 werd Bart Van Goethem schuldig verklaard aan de moord op zijn ex-vrouw Casandra Baudot. Hij werd toen veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf en heeft na 7,5 jaar het recht om vrijlating te vragen. "Dat zien zijn kinderen absoluut niet zitten", zegt Dagmar, de halfbroer van het slachtoffer en nu pleegvader van haar twee zonen.

Benjamin (14) en Dante (12) werden na de moord opgevangen door hun nonkel, terwijl de stiefzus en moeder van het slachtoffer zich ontfermden over de twee andere kinderen. De zonen hopen volgens Dagmar dat hun vader nog lang niet vrijkomt, want contact met hem willen ze niet meer. "Een ontmoeting kan ook niet, doordat de jeugdrechter die mogelijkheid geblokkeerd heeft."

Enkel bezoekrecht

Bij zijn proces werd Van Goethem uit de ouderlijke ambt ontheven. "Hij kan enkel bezoekrecht vragen, niet de volledige voogdij. Normaal zal hij dat ook niet doen." De pleegvader is wel bezorgd over het feit dat de zonen nog niet klaar zijn voor zijn vrijlating. "De onzekerheid daarover is slopend."