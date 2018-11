Man die dubbelleven leidde, krijgt 1,5 jaar extra

De Albanese man uit Geluwe die in de cel zit voor moord op een prostituee in Italie is nu ook veroordeeld voor onder meer valsheid in geschrifte.

De man leidde meer dan tien jaar een dubbelleven. Na de moord vluchtte hij naar ons land. Hij trouwde, kreeg kinderen en zijn gezin wist niets af van de moord. De man krijgt van de rechter in Ieper nog eens 18 maanden cel voor valsheid in geschrifte, gebruik van een valse naam en oplichting. De man verkreeg in ons land met zijn valse identiteit asiel en uiteindelijk ook de Belgische nationaliteit. Het openbaar ministerie had drie jaar cel gevraagd. De straf komt bovenop de zeventien jaar die hij in 2015 kreeg voor de moord in Italië. De man mocht die straf in ons land uitzitten om dichter bij zijn gezin in Geluwe te zijn. Zijn vrouw en drie kinderen blijven hem steunen.

