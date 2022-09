Man die door pedojager in val werd gelokt straks voor onderzoeksrechter

De man uit Langemark-Poelkapelle, die door een Nederlandse pedojager in de val is gelokt, moet voor de onderzoeksrechter komen.

De man dacht dat hij in een Nederlands bos had afgesproken met een meisje van nog geen dertien, maar het bleek een pedojager te zijn die al een tijdje met hem chatte.

De pedojager spelde hem de les en dwong hem ook tot opdrukken als straf, waarna hij hem wegstuurde. Dat filmpje ging snel viraal op sociale media.

Voldoende elementen?

De West-Vlaming is gisteren opgepakt voor verhoor, na afloop is beslist om hem voor te leiden voor de onderzoeksrechter. Die beslist straks of er genoeg elementen zijn om de Langemarkenaar aan te houden.

Lees ook: