Man die burgemeester neerstak, blijft in de cel

De verdachte van de steekpartij op de Brugse burgemeester Dirk De fauw is vanmorgen voor de raadkamer verschenen en blijft een maand langer aangehouden.

De verdachte stak zaterdag de burgemeester van Brugge in de hals, maar hij weigert een verklaring af te leggen over de feiten. Het motief van de 35-jarige man uit Torhout is dan ook onduidelijk.

De fauw is al jaren bewindvoerder van de man die hem neerstak, maar ook voor hem is het raden naar een motief. De burgemeester mocht zondag rond de middag het ziekenhuis verlaten en houdt 24 hechtingen over aan de aanval.

Bekijk ook het dossier van de aanslag op burgemeester Dirk De fauw