Een 40-jarige Bruggeling die veroordeeld werd omdat hij in 2016 dreigde een supermarkt in brand te steken, zit opnieuw in de cel. Hij leefde de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating niet na.

De Bruggeling met Tunesische roots is een bekende bij het gerecht. Enkele jaren geleden vierde hij op verschillende plaatsen in Zaventem en Brussel de aanslagen van 22 maart, waardoor hij al voor de tweede keer in de gevangenis belandde.

Na zijn vrijlating in de zomer van 2017 volgde de man therapie, omdat hij kampte met psychische problemen. Veel heeft de therapie blijkbaar niet geholpen, want de Bruggeling slaapt nu opnieuw in de cel.

