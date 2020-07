Man die bewakingsagent duw gaf gevat

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Het slachtoffer leek zwaargewond, maar mocht het ziekenhuis heel snel verlaten. De feiten speelden zich dinsdagochtend rond 9 uur af in de Carrefour in de Strandlaan in Koksijde. In het kader van de coronamaatregelen is een winkelkar verplicht, maar daar had een klant blijkbaar geen trek in. Hij werd hierop aangesproken door een bewakingsagent, waardoor een discussie ontstond. Tijdens die discussie kreeg de 59-jarige Blankenbergenaar een duw en kwam hij met zijn achterhoofd op de grond terecht. Volgens de eerste berichten werd het slachtoffer met een hersentrauma overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne. Het parket laat ondertussen echter weten dat zijn verwondingen minder ernstig waren dan aanvankelijk werd gevreesd.

Snelrecht

De bewakingsagent is wel een aantal dagen arbeidsongeschikt. Ondertussen kon een verdachte geïdentificeerd en gearresteerd worden. De zestiger uit Koksijde werd door de politie ook al verhoord over het incident. "De verdachte zal in snelrecht gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank van Veurne", aldus afdelingsprocureur Patty T'Jonck.

