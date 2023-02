Man die belbus kaapte in Ieper veroordeeld tot rijverbod, celstraf en boete

Een man van 35 jaar uit Poperinge die in Ieper een dollemansrit maakte met een gekaapte belbus van De Lijn is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden, een rijverbod van drie maanden en een boete van 2.400 euro.

De feiten speelden zich af op 9 oktober 2021. Na een avondje stappen raakte de dertiger op de dool in Ieper, aldus zijn advocaat Michiel Battheu.

Psychose

In de ochtend was er geen trein of bus beschikbaar in het station van Ieper, waarop hij in een toestand van psychose op het idee kwam om zich te begeven naar de stelplaats van De Lijn langs de Haiglaan. Hij werkte daar vroeger als mecanicien en wist dat de bussen daar niet afgesloten waren. Nadat hij de olie controleerde van een van de bussen, kon hij vertrekken doordat de sleutel op het contact zat.

Wat volgde was een helse rit. De kaper reed onder invloed van cannabis aan waanzinnige snelheden door het centrum. Door zijn capriolen bracht hij veel mensen in gevaar, waaronder ook twee agenten die bijna werden aangereden. Na een wilde achtervolging kwam de bus uiteindelijk tot stilstand op een hoeve aan de Zillebekevoetweg

Reputatieschade

De gevolgen voor de dertiger zijn dan ook niet mals. Uit het verdict blijkt dat hij veroordeeld is tot 12 maanden cel met probatie-uitstel. Bovendien krijgt hij ook nog een boete van 2.400 euro, waarvan 400 euro effectief, en een rijverbod van drie maanden, waarvan één maand met uitstel.

Er werden ook schadevergoedingen toegekend. De twee agenten kregen elk 1.000, De Lijn ontving 750 euro, maar vorderde 2.500 euro voor reputatieschade. Advocaat Battheu kwam met de verdediging dat vooral de reputatie van zijn cliënt voorgoed naar de vaantjes is.