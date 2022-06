De man die in 2020 zijn hoogbejaarde vader heeft omgebracht in Kortrijk, moet voor het hof van assisen verschijnen. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

De feiten dateren van april 2020. Een man van 58 vermoordt in dit kasteel zijn vader, een arts van 90 jaar. De zoon - die op de verdieping woont - verwittigt zelf de hulpdiensten, maar 8 maanden later bekent hij de feiten. Er is ook DNA van hem gevonden op het slachtoffer. De zoon heeft een zwaar gerechtelijk verleden. De vriendin van de dader, die ook een tijdje vast zat, wordt niet vervolgd. Zij ontkent bij de moord betrokken te zijn.

BEKIJK OOK