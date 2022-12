De man die in Waregem met een alarmpistool heeft geschoten, blijft in de cel. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.

Zondagavond raakte hij betrokken in een discussie aan de winterchalets bij de rolschaatspiste, op de Markt in Waregem. Hij ging even weg maar kwam terug met het alarmpistool en loste één schot. Onderzoek moet nog uitwijzen naar waar hij het wapen richtte, maar hoe dan ook tilt het gerecht zwaar aan de feiten. Hij is aangehouden voor slagen en verwondingen, bedreiging met een wapen en verboden wapendracht.

