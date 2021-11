Man in cel voor poging doodslag op vermeende minnaar

Hij zou met een mes uitgehaald hebben naar de vermeende minnaar van zijn echtgenote. De feiten speelden zich in de nacht van vrijdag op zaterdag af in een woning langs de Oostendesteenweg in Eernegem. Tijdens het incident zou de Eernegemnaar een andere man onder andere in de rug gestoken hebben. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De verdachte zelf en zijn echtgenote liepen bij de hevige schermutseling lichtere verwondingen op.

Over de precieze omstandigheden van de steekpartij doet het parket geen uitspraken, omdat het zich in een intrafamiliale context afspeelde. Hij zou immers door het lint gegaan zijn toen hij zijn vrouw in hun woning aantrof met een andere man. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit.

De verdachte werd ondertussen door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De raadkamer zal vrijdag oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.