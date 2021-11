Man in cel voor overvallen, taxichauffeur nog steeds werkonbekwaam

De verdachte liep tegen de lamp nadat hij in Oostende een taxichauffeur had overvallen. De taxichauffeur bracht de twintiger zondagmiddag van het station van Oostende naar Mariakerke. Daar kreeg het slachtoffer plots rake vuistslagen in zijn gezicht te verwerken. De verdachte eiste ook geld. Uiteindelijk vertrok de overvaller toen de chauffeur zich kon opsluiten in zijn taxi. De politie wist hem echter snel in te rekenen, want hij had zijn gsm achtergelaten in het voertuig. Dezelfde Oostendenaar kon ondertussen aan twee gelijkaardige feiten gelinkt worden. Zondag zou hij in Oostende immers ook klappen uitgedeeld hebben bij het bestelen van de uitbater van een nachtwinkel. Daarnaast komt hij in aanmerking voor de afpersing van een taxichauffeur zaterdag in Brugge. Bij die incidenten werd telkens cash geld buitgemaakt. In totaal gaat het om enkele honderden euro's. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hem aan te houden. Vrijdag zal de raadkamer in Brugge oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.