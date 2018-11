Man in cel na wilde achtervolging

Zondagnacht werd hij na een wilde achtervolging in de boeien geslagen in de Parijsstraat in Oostende. Die nacht had de politie gezien dat één van de lichten van zijn voertuig niet werkte. Toen ze de auto wilden controleren, stoof hij weg. Bijna had de politie hem te pakken aan ene tankstation langs de Verenigde Natiënlaan, maar hij reed door en raakte bijna een agente. Tijdens de achtervolging negeerde hij verschillende rode verkeerslichten.

De man kon in de Parijsstraat ingerekend worden, in zijn auto werden spullen aangetroffen die eerder op de nacht gestolen waren bij een hockeyclub in Oostende. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op de politie-agente, gewapende weerspannigheid en diefstal. Zijn passagier vluchtte bij het begin van de achtervolging te voet weg en kon niet meer aangetroffen worden.