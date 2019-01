Man brengt vriendin om het leven: 10 jaar effectief

In de vooravond van vrijdag 26 mei 2017 kregen de verdachte Benjamin J. en zijn Waalse vriendin het in hun appartement in de Noordhinderstraat in Zeebrugge met elkaar aan de stok. Tijdens de hoogoplopende ruzie in dronken toestand kreeg Joyce I. (33) klappen tegen het hoofd. Benjamin J. besefte dat de situatie ernstig was en verwittigde de hulpdiensten. De vrouw van Rwandese origine werd nog van het ziekenhuis van Blankenberge overgebracht naar een ziekenhuis in Brugge, maar alle hulp kwam te laat.