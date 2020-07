Man blijft in de cel voor moordpoging op burgemeester van Brugge

In de zaak van de moordpoging op de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft de raadkamer de aanhouding van een 35-jarige Torhoutenaar met een maand verlengd. In een herverhoor heeft de verdachte ondertussen toch verklaringen afgelegd over de feiten.

Bart G. had op zaterdag 20 juni om 11 uur een afspraak met zijn bewindvoerder Dirk De fauw. Volgens de getuigen hing de man al de ganse ochtend rond in de buurt van het advocatenkantoor in Sint-Andries Brugge. De Torhoutenaar stak uiteindelijk zonder duidelijke aanleiding met een aardappelmesje in de hals van de Brugse burgemeester. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij 24 hechtingen kreeg. De steekpartij had volgens het parket dodelijke gevolgen kunnen hebben.

De verdachte werd de volgende dag aangehouden door de onderzoeksrechter, maar legde in eerste instantie geen verklaringen af over de feiten. Een tweetal weken geleden werd G. opnieuw verhoord. Deze keer legde hij wel verklaringen af, maar over de inhoud van het verhoor wil zijn raadsman niets kwijt. Volgens meester Yen Buytaert zal vooral het onderzoek naar de psychische toestand van zijn cliënt cruciaal worden. G. zou immers met psychische problemen of zelfs met psychoses kampen. Voorlopig is hij nog niet onderzocht door een gerechtspsychiater.

