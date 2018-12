Man blijft in de cel voor moord in Ettelgem

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 31-jarige Oostendenaar met twee maanden verlengd op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Kevin L. bracht zijn ex-partner in haar woning in Ettelgem om het leven.

Het levenloze lichaam van Caroline D. (46) werd op maandagmiddag 14 mei aangetroffen in de garage van haar woning in de Vijfwegstraat in Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg. Ze werd de avond ervoor met messteken en slagen om het leven gebracht door haar ex-partner. Na de moord verschanste Kevin L. zich op het dak van een appartementsgebouw in Bredene. Pas na ettelijke uren onderhandelen kon hij ingerekend worden.

In de loop van die namiddag was in Melle al een mogelijke handlanger van de Oostendenaar gearresteerd. Dietwin H. kwam pas na de feiten naar Ettelgem en was dus niet betrokken bij de moord. Na bijna twee weken voorhechtenis besliste de onderzoeksrechter al dat H. de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten.

Kevin L. zit wel nog steeds in de cel op verdenking van moord en van wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen van het slachtoffer. Op 3 december werd bij de Federale Gerechtelijke Politie in Brugge een reconstructie van de moord gehouden. Volgens het parket werkte de verdachte goed mee tijdens de wedersamenstelling, maar over het precieze verloop van de reconstructie werd geen informatie vrijgegeven.

