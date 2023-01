Man bewusteloos geslagen in Nieuwpoort

De politie werd rond 00.15 uur opgeroepen voor een man die bewusteloos op het strand van Nieuwpoort zou liggen. Ter plaatse zat het slachtoffer al op een bankje. De Limburger kon zich van het incident weinig herinneren en maakte een verwarde indruk. Toch besliste hij om zich niet door de ziekenwagen te laten overbrengen naar het ziekenhuis. Blijkbaar was de vijftiger tijdens de oudejaarsnacht met zijn gezin aan het wandelen op de Zeedijk van Nieuwpoort. Op dat moment zagen ze hoe een groepje mensen vuurwerk aan het afsteken was. De vuurpijlen leken echter in de richting van de appartementsgebouwen te vliegen. Daarom wilde de man hen op de gevaren wijzen, maar hij werd onmiddellijk door een onbekende man uit dat groepje op de grond geworpen. Diezelfde man diende de Limburger ook nog enkele slagen of stoten toe. De verdachte liep samen met zijn vrienden weg, waarna ze uiteindelijk met twee wagen wegvluchtten.