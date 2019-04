Man beroofd en neergestoken in Torhout

In Torhout is gisteren een man van 50 uit Kortrijk overvallen aan het Ravenhofpark. Hij werd beroofd en daarna neergestoken. Het slachtoffer raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

De feiten gebeuren op deze parking van het stadspark aan de Karel De Ghelderlaan in Torhout. Volgens de eerste vaststellingen heeft het slachtoffer er met iemand afgesproken om een mobilhome te kopen. Maar de zogezegde verkopers hebben andere bedoelingen. Ze steken de Kortrijkzaan neer met een mes en nemen het geld mee dat de man heeft afgehaald om het voertuig te betalen.

Niet meer in levensgevaar

Nadat ze gevlucht zijn, merkt een voorbijganger het slachtoffer op en zij belt de hulpdiensten. De Kortrijkzaan wordt in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is intussen niet meer in levensgevaar maar de verwondingen zijn wel ernstig, zegt het parket. Dat wil verder geen commentaar geven, omdat het onderzoek volop bezig is.