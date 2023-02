Man bekent moord op schoonzoon in Stuivekenskerke

De man uit Nieuwpoort die verdacht werd van de moord op zijn schoonzoon in Stuivekenskerke, heeft deze ochtend bekend. Eerder legde hij al leugenachtige verklaringen af bij een test met de leugendetector.

In juli werd de man opgepakt op verdenking van het doodschieten van zijn schoonzoon met acht kogels in Stuivekenskerke, bij Diksmuide. Tot op vandaag ontkende de man alles.

Maar op drie cruciale vragen tijdens een test met de leugendetector bleek zijn antwoord eerder leugenachtig. Sluitend bewijs is zo'n test trouwens niet, maar het zorgde wel om uiteindelijk - in samenspraak met zijn advocaat - tot bekentenissen over te gaan.

Reconstructie

"Zijn vrouw en dochter werden bedreigd toen mijn cliënt in de gevangenis zat. Dat zorgde ervoor dat hij niet bekende. Hij probeerde vrij te maken met een aanzienlijke borgsom, maar dat werd geweigerd", zegt zijn advocaat.

De vijftiger zou verklaard hebben dat hij geregeld drugs moest afleveren van zijn schoonzoon. Toen hij daarmee wilde stoppen, hebben de twee ruzie gemaakt op het jaagpad langs de IJzer, waarna er geschoten is.

Later is het de bedoeling dat er een reconstructie volgt.

Lees ook: