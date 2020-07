De man van 73 uit Ieper die zaterdagavond in zijn flat een jongeman neerstak is aangehouden. Hij moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen.

Het slachtoffer kreeg een messteek in de buik en was in levensgevaar. De dader zegt dat hij zich bedreigd voelde. De jongeman van 28 kwam in het appartementsgebouw een vriend bezoeken maar die was niet thuis. Daarop belde hij aan bij de oudere man om te vragen of hij daar mocht wachten. Toen de man van 73 dat weigerde kwam het tot een discussie met de steekpartij als gevolg. Het slachtoffer staat bekend bij het gerecht voor feiten van geweldpleging, bedreiging en weerspannigheid.