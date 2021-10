Man aangehouden voor brandstichting in appartementsgebouw

De verdachte geeft de feiten toe, maar ontkent zijn betrokkenheid bij een gelijkaardige brandstichting.

De hulpdiensten werden in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.45 uur opgeroepen voor een brand in de inkomhal van een appartementsgebouw in de Leopoldlaan. Ter plaatse bleek dat iemand een hoopje papier in brand had gestoken. Het vuur kon probleemloos gedoofd worden, maar had in het gebouw wel hevige rookontwikkeling veroorzaakt. Niemand raakte gewond. Ook van evacuaties was uiteindelijk geen sprake.

Op basis van getuigenverklaringen kregen de speurders snel een mogelijke verdachte in het vizier. Na de feiten zou hij op café nogal opgevallen zijn door zijn rookgeur. Bovendien zou de dakloze man eerder al problemen veroorzaakt hebben. Zaterdagochtend kon de verdachte ingerekend worden.

Tijdens zijn verhoor bekende de Libanees de feiten. Mogelijk komt hij volgens het parket ook nog in aanmerking voor een gelijkaardige brand die recentelijk gesticht werd in een kelder in Middelkerke. De verdachte ontkent echter zijn betrokkenheid bij die brandstichting. De verdachte werd zondag aangehouden door de onderzoeksrechter. Vrijdag zal de raadkamer in Brugge oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.