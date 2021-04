Man aangehouden na slagen aan minderjarige meisjes

De man uit Afghanistan (geboren in 1999) maakte het de voorbije maanden al bont in het OCMW van Diksmuide en Houthulst. Dit resulteerde vaak in bedreigingen, belaging en weerspannigheid. Op 14 april zorgde de verdachte ook voor amok in Roeselare. Daar zou hij twee minderjarige meisjes geslagen hebben. Een omstaander die de meisjes wou helpen deelde ook in de klappen.

Bij de interventie van de politiezone Riho gedroeg hij zich weerspannig en zou de verbalisanten bedreigd hebben hen te onthoofden. De verdachte zal voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter die verder zal oordelen over zijn aanhouding.