In Kemmel is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Een man (67) is overleden.

Het ongeval gebeurde in de Reningelststraat in Kemmel rond 7 uur vanmorgen. Een auto is op enkele geparkeerde voertuigen gebotst.

De bestuurder, een man van 67 jaar uit Heuvelland, raakte daarbij zwaar gewond. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Hij is in kritieke toestand naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper gebracht maar is daar overleden.

Wellicht is de man onwel geworden en verloor hij daardoor de controle over het stuur.