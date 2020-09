Man (61) komt om bij arbeidsongeval

Een 61-jarige arbeider van Cantillana heeft vanmorgen het leven gelaten bij een spijtig ongeval in Harelbeke. Na een defect riep hij de hulp in van twee technici. Zij wisten echter niet dat de man het toestel betreden had en stelden de machine in werking. De man overleed ter plaatse.

De man werkte al 20 jaar voor het bedrijf Cantillana in Harelbeke, waar verschillende bouwmaterialen geproduceerd worden. Het slachtoffer stelde een technisch defect vast en riep de hulp in van twee collega's. Daarna betrad hij de machine om zelf een kijkje te gaan nemen.

De technici hadden geen weet van de aanwezigheid van de 61-jarige arbeider en stelden de machine in werking. Verdere omstandigheden worden momenteel onderzocht. De machine werd buiten werking gesteld. De Dienst Toezicht op het Werk kwam ook ter plaatse om te bekijken of alle veiligheidsmaatregelen in orde waren.

Derde arbeidsongeval

Het dodelijk arbeidsongeval in Harelbeke is al het derde in West-Vlaanderen op amper een maand tijd. Op 18 augustus kwam een vrachtwagenbestuurder om het leven op de site van de voormalige suikerfabriek in Veurne. Twee dagen later stierf een arbeider op de site van Unilin in Desselgem.