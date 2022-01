Man (58) kritiek na val in diepe put naast opgebroken voetpad: signalisatie niet in orde

Op de Korenmarkt in Izegem is dinsdagavond een man van 58 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij viel in een diepe put op een plaats waar momenteel nutswerken aan de gang zijn.

De man wandelde gisteravond over de planken die over de put lagen, en die hebben het begeven. Hij viel anderhalve meter diep. De hulpdiensten moesten hem reanimeren, en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Hij is nog altijd in levensgevaar. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de signalisatie bij de werken in Izegem in opdracht van Fluvius niet in orde was.

Het slachtoffer is de broer van Stefaan Sintobin, gemeenteraadslid in Izegem en Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang. "Onze familie is uiteraard aangeslagen en in de eerste plaats bezorgd over de kritieke toestand waar Piet nu in verkeert, maar tegelijkertijd willen we graag weten hoe dit is kunnen gebeuren en of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Ik heb dan ook burgemeester Maertens persoonlijk gevraagd om ons op de hoogte te houden van het onderzoek."