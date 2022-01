Man (58) kritiek na val in diepe put naast opgebroken voetpad

Op de Korenmarkt in Izegem is dinsdagavond een man van 58 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij viel in een diepe put op een plaats waar momenteel nutswerken aan de gang zijn.

Het slachtoffer was dinsdagavond met een vriend iets gaan drinken. Toen de twee even later te voet naar huis gingen, liepen ze op de Korenmarkt over enkele houten platen die boven een opgebroken voetpad lagen. Eén van hen, een man die vrij slecht ter been is, verloor om nog onbekende reden zijn evenwicht. Hij viel en kwam in een put van anderhalve meter diep terecht, met zijn gezicht in de modder. De man gaf geen teken van leven meer. Twee andere mannen sprongen in de put en konden zo zijn hoofd uit de modder halen.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden hem uit zijn benarde positie halen. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd. De politie voert een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. Ze gaat ook na of de plaats van het ongeval voldoende beveiligd was.