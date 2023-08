Man (55) verschanst zich urenlang in woning na partnergeweld

In Roeselare heeft het speciale bijstandsteam van de politie een 55-jarige man gearresteerd nadat hij zich in z’n woning had verschanst. De man deelde enkele rake klappen aan z’n partner uit en verplichte haar om in de woning te blijven.

Rond 21u30 snelde de politie naar de Meenseheirweg in Roeselare na een oproep van de 43-jarige partner van de man. Ze werd in het bijzijn van haar kind aangevallen door haar man. Hij zou haar onder meer op het hoofd geslagen hebben.

Tares-team

De man liet het kind ophalen door een familielid, maar verplichte de vrouw om in de woning te blijven. Zij zou de woning uiteindelijk toch hebben kunnen verlaten, waarna de man zich in het huis verschanste. Omdat er enkele honden aanwezig waren, en mogelijk ook enkele wapens, riep de politie het Tares-team op. Zij hielden zich stand-by om te woning binnen te vallen. Ook Fluvius werd opgevorderd om de gastoevoer af te sluiten, mocht dat nodig zijn. Een drone hield de situatie vanuit de lucht nauwgezet in de gaten.

Onderhandelaar

Iets na 23u30 kwam de man uiteindelijk vrijwillig naar buiten, nadat een onderhandelaar op hem had ingepraat. Daar werd hij zonder moeilijkheden in de boeien geslagen. Tijdens het incident bleef de Meenseheirweg afgesloten tussen de kruispunten met het Sint-Elooisplein en de Tumulusstraat. De man zal later verhoord worden door de politie, en moet mogelijk ook voor de onderzoeksrechter verschijnen.

