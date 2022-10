Man (47) sterft op bouwwerf in Izegem

In Izegem is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een werf. Een man (47) uit Izegem kwam om het leven.

"Een 47-jarige arbeider was aan de slag op een werf in de Baronstraat in deelgemeente Emelgem waar ze nieuwbouwwoningen aan het zetten zijn. Er stonden twee betonnen platen verticaal parallel opgesteld. De man stond tussen de twee platen op een ladder", zegt het parket.

"Toen één van de platen gemanipuleerd werd door een kraan, ging die aan het wankelen en kwam de arbeider klem te zitten. Hij overleed kort nadat de hulpdiensten waren aangekomen."

De bouwfirma waarvoor hij werkte, is van Zulte. Het slachtoffer zelf is van Izegem.

Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden van het ongeval en zal nagaan of alle veiligheidsvoorschriften werden gerespecteerd.