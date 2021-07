Man (46) sterft na aanrijding door auto in Kortrijk, bestuurder (28) was onder invloed

Vlakbij de Kortrijkse Broeltorens is zondagnacht een voetganger van de stoep gemaaid door een wagen die uit de bocht vloog. Een man van 46 jaar uit Kortrijk, een papa van drie kinderen, kwam daarbij om het leven.

De autobestuurder vluchtte weg, maar werd enkele tientallen meters verderop gearresteerd. Hij zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter, zo bevestigt het parket.

"De bestuurder kwam uit de Budastraat en reed richting het centrum, maar verloor plots de controle over zijn stuur", aldus de politie van de zone VLAS. "Vermoedelijk reed de wagen veel te snel, waardoor hij uit de bocht vloog. De wagen raakte een verlichtingspaal en kwam tot stilstand tegen de gevel van een bakkerij op de hoek."

Op het voetpad reed hij een man omver die daar aan het wandelen was met twee vrienden. Twee voetgangers konden nog op tijd wegspringen, de derde werd aangereden. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat voor het slachtoffer.

"De bestuurder, een man van 28 jaar uit Ingelmunster, probeerde na de aanrijding te voet weg te vluchten, maar kon wat verderop worden opgepakt samen met de passagier van de wagen", aldus het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

"Hij was onder invloed. Omdat hij zelf ook gewond was, moest hij naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij zal in de loop van de dag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De passagier werd na het ongeval verhoord en kon daarna beschikken."

Het parket heeft een deskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.

(beelden: Lieven Samyn)