Man (39) dood aangetroffen in woning Kortrijk

In Kortrijk is gisteren een man dood aangetroffen in zijn woning. Het was zijn huisgenoot die de hulpdiensten verwittigde.

Hoe de man om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De huisgenoot is opgepakt en intussen al verhoord. De hulpdiensten troffen de man dood aan in een hoekwoning van de Veldstraat en de Guldensporenlaan. De bewoner van 39 was afkomstig van Polen. In de woning is bloed aangetroffen, maar een uitwendige lijkschouwing gaf geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Vandaag vindt nog een inwendige autopsie plaats in de hoop dat die klaarheid schept. De huisgenoot, ook een Pool, blijft alvast in de cel tot het resultaat bekend is.