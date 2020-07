Man (23) sterft bij ongeval met kusttram

Bij een ongeval met de kusttram aan Domein Raversijde in Oostende is een man van 23 omgekomen. Het ongeval gebeurde gisteravond kort voor half twaalf.

De tramchauffeur remde nog maar de man kwam toch onder de tram terecht. Hij was op slag dood. Het parket onderzoekt het ongeval, mogelijk liep hij op de sporen. Het tramverkeer was uren onderbroken. De trambestuurder was in shock.

Het gaat om een 23-jarige Gentenaar uit de Dominicaanse Republiek. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert werden er door de trambestuurder geen fouten gemaakt."