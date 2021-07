Mama van Olympiër Michael Obasuyi ronselt supporters

Zijn mama Caroline vindt dat dat onvoldoende geweten is. Daarom ronselt ze nu extra supporters met een zelf opgezette affichecampagne in de wijk.

Michael is een bescheiden atleet en nog niet echt bekend. "Mijn man en ik hebben dan maar beslist om affiches te maken. Niet voor heel Oostende, maar voor de wijk waar wij wonen én van waaruit Michael komt," zegt mama Caroline Decuyper. "De mensen wisten dat hier. Ik vond dat zo jammer. Nu krijgen we veel positieve reacties. Ik krijg heel veel reacties van mensen die vragen of we nog affiches hebben. Mensen zijn fier en ze gaan supporteren voor hem."

Michael startte zijn atletiekcarrière bij Hermes als 10-jarige jongen. Nu is hij in Tokio voor de loopwedstrijd van zijn leven. Pas eind juni pakte Obasuyi zijn selectie voor de Olympische Spelen. De atleet mikt vooral op de Spelen van Parijs, in 2024. Maar supporteren komende dinsdag mag je dus nu ook al doen.