Makkelijker woonstcontrole bij verhuizing dankzij app

In Kuurne en Lendelede gaat de woonstcontrole bij een verhuizing voortaan veel sneller. Als eerste gemeentes in Zuid-West-Vlaanderen maakt de politie er gebruik van een digitale app.

Papieren formulieren heen en terug tussen politie en de dienst Burgerzaken zijn dus verleden tijd. Eind deze maand volgt ook Kortrijk dat in dezelfde politiezone zit.

"Op enkele dagen geregeld" (Marieke, nieuwe inwoonster)

Marieke Sintobin is verhuisd van Kortrijk naar Kuurne. Ze moet slechts één keer naar het gemeentehuis, om het adres op haar identiteitskaart te wijzigen. De wijkagent heeft bij haar thuis op zijn tablet gecontroleerd of alles klopt. Vroeger moesten formulieren heen en weer en dat duurde weken.

"Ik heb op een dinsdag mijn adreswijziging doorgegeven op de website van de gemeente Kuurne", getuigt Marieke Sintobin.

"Twee dagen later stond er al een wijkagent voor de deur. Er zijn daar geen papieren aan te pas gekomen. Ik weet nog dat ik haar vroeg hoe het nu verder zou worden afgehandeld en zij zei dat ze dat gewoon zou doorgeven. Een dag later kreeg ik al een mailtje dat ik een afspraak kon maken bij het gemeentehuis."

Sneller werken

In Kuurne helpt de nieuwe manier nu elk jaar 700 mensen sneller vooruit, in Lendelede goed 300. Het is deel van een groter softwarepakket waardoor de politie ook andere zaken sneller kan afhandelen.

"Het grote voordeel voor de politiediensten is dat alles gesynchroniseerd is en dat alles onmiddellijk gecontroleerd kan worden", zegt Kris Crepel van de politiezone Vlas.

"Dat gaat automatisch onder de software Focus. Op die manier weten we heel nauwkeurig wie we voor ons hebben en of er nog zaken openstaan, bijvoorbeeld een verhoor of zo. We kunnen dat dan ook onmiddellijk afhandelen."