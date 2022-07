Make-over voor Kerelsplein in Roeselare

Het vernieuwde Kerelsplein werd vandaag officieel geopend. De site was aan een grondige renovatie toe en werd in een jaar tijd volledig heringericht.

Met de renovatie wou de Stad Roeselare verder inzetten op het Kerelsplein als grootste speelplein van Roeselare en moest ervoor gezorgd worden dat de site optimaal geschikt was voor speelpleinwerking, maar evenzeer voor de andere gebruikers van de site, zoals huurders van de verschillende gebouwen, jongeren, buurtbewoners (met kinderen) en bij uitbreiding alle inwoners van Roeselare.

Zes functionele en recreatieve zones

​De hoofdspeelzone tussen het voetbalveld en het Collievijverbeekfietspad vernieuwd. Deze zone kan worden opgedeeld in zes aparte zones: een ontmoetingsruimte/zandbak met zandspeeltoestel, een waterspeeltuin, het amfitheater, vooraan de kleuterspeelzone en 2 speelzones. In de hoofdspeelzoneis er ook een waterspeeltuindiemet vaste en verstelbare elementen voor heel wat extra speelwaarde zorgt. Tegelijk zet deze speeltuin ook de aanwezigheid van water in en rond het Kerelsplein in de kijker,verwijzend naar de Collievijverbeek.

Verder zijn enkele speeltoestellen herschikt, vervangen, of vernieuwd, zoals de bestaande toestellen in de kleuterzone. Voor de twee tot zesjarigen kwam er onder meer een dubbele wip, carrousel, zandtoestel en waterelement bij. In de speelzone voor de zes tot twaalfjarigen is er een pendelwip, familieschommel, dubbele kabelbaan, boshuis en klimrots. Er ging ook aandacht naar speelmogelijkheden voor kinderen met een beperking.

Ook het mobiliteitsparcours is vernieuwd. De versleten kunststofverhardingen werden vervangen door een solide en duurzame betonverharding om te kunnen fietsen, gocarten, steppen en rolschaatsen. De nodige verkeerssignalisatie en bebording op kindermaat, biedt een speelse educatieve meerwaarde.

Aandacht voor ontharding, meer groen en water

In het totaalconcept werd de nodige aandacht gegeven aan ontharding, meer groen en water. Het totale aandeel verharding werd sterk gereduceerd met 811 m2 minder verharding. Ook werd er ongeveer 1943 m2 extra groen aangeplant met struiken, haagplanten en hoogstammige bomen. De waterspeeltuin in de hoofdspeelzone is verbonden met het recent aangelegde waterretentiebekken op de site.

Een deel van het opgevangen hemelwater van de gebouwen wordt gebruikt om de waterspeelplaats van water te voorzien. Samen met het waterretentiebekken en het voetbalveld vormt de waterspeelplaats een circulair geheel, waarbij het hemelwater bij overschot voor een deel teruggegeven wordt aan de bodem en slechts bij mondjesmaat naar de beek teruggaat.