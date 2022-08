Majorettes van Kunst en Vermaak vieren 50ste verjaardag met optreden in Zedelgem

Het warme weer hield de majorettes niet tegen om er een wervelende show van te maken in het Klaverveld. Het fenomeen van majorettekorpsen is uit Amerika overgewaaid. Linda Bonte was een halve eeuw geleden één van de dertien meisjes die er mee begonnen in Zedelgem. Volgens haar verleer je majorette zijn niet: "De danspasjes en het hanteren van de fameuze stokjes worden met militaire dril ingeoefend."

Vijftigste verjaardag

Na de show trekken de majorettes met drie korpsen de stad in. Tenslotte geven de dames nog enkele optredens op het Schoolplein. Dat allemaal om hun vijftigste verjaardag te vieren, en zo laten ze duidelijk zien dat majorettes nog steeds in beeld zijn in Zedelgem.