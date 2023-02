Magneetvissers vinden UZI dat misschien aan Bende Van Nijvel kan gelinkt worden

Het vuurwapen waar de speurders naar op zoek waren in de Damse vaart eind vorig jaar, is terecht. Nederlandse magneetvissers hadden het eerder al opgevist.

In november vorig jaar zoeken speurders naar een wapen in de Damse vaart. Het zou een doorbraak kunnen betekenen in het dossier van de Bende van Nijvel. De zoektocht levert niets op, want een maand ervoor halen Nederlandse magneetvissers het wapen uit het Leopoldkanaal. John Molenaar, Nederlandse magneetvisser: "Toen had ik een tasje aan m’n magneet. Ik haal hem omhoog, allemaal blubber erin. Ik maakte hem schoon. Dan zie ik een lader liggen en iets verderop zie ik een Uzi liggen. "

John laat het wapen schoonmaken en brengt het naar de politie in Knokke-Heist. Sporen zullen ze niet meer vinden, maar het serienummer kan een eventuele link met de rijkswacht of de Bende van Nijvel aan het licht brengen.

