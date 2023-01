Magneetvissers halen wapen uit Damse Vaart, mogelijke link met Bende Van Nijvel

Het gerecht onderzoekt of een wapen dat magneetvissers afgelopen weekend uit de Damse Vaart haalden, gelinkt is aan de Bende van Nijvel. Dat melden VTM Nieuws en HLN.

De lokale politie van Damme en Knokke-Heist kreeg zaterdag een telefoontje van magneetvissers dat ze een wapen uit de Damse Vaart gehaald hadden. De politie ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

"Nadien hebben we het parket ingelicht. Zij voeren het verdere onderzoek", is het enige wat de politie over de zaak kwijt kan. Vast staat dat het een wapen is dat werd bovengehaald. Dat bevestigt ook het federaal parket.

"Mogelijke doorbraak"

De vondst is alleszins opvallend te noemen, aangezien duikers eind november nog een deel van de Damse Vaart afzochten. Als de magneetvissers effectief hét wapen waar de speurders naar op zoek zijn hebben gevonden, is dat alleszins een potentieel grote doorbraak in het Bende-dossier.

"Maar het onderzoek is nog volop lopende. Het is te vroeg om daar nu al iets zinnigs over te zeggen. Of de vondst effectief te linken is aan het dossier, zal nog moeten blijken", zegt Eric Van Der Sypt van het federaal parket.

