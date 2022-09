Mageteaux wil over de grenzen heen wateroverlast beperken

In de Moeren, dat is het waterrijk en laaggelegen poldergebied dat zich ook uitstrekt over de Franse grens, is het internationaal project Mageteaux geëvalueerd en afgesloten.

Het gaat om een belangrijk waterbeheersingsproject om overstromingen in West-Vlaanderen te vermijden. Frankrijk en onze provincie hebben jarenlang samengewerkt met Europees geld. In Duinkerke is het acht jaar durend project nu officieel geopend.

Overtollig water bij vloed en regen vlotter en sneller naar de Noordzee krijgen. Dat is de essentie van het Mageteaux project. Via het kanaal Veurne-Duinkerke, een nieuw pompgemaal en de Veurnsevaart moeten grote waterrampen vermijden. Jan Vandecavey, waterloopdeskundige Provincie West-Vlaanderen: “Zeespiegelstijging zit er voor iets tussen, maar ook steeds frequentere buien, en dat in combinatie met de winterneerslag. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we dat water beter wegkrijgen.”

De Moeren liggen onder de zeespiegel. Bij hevige regenval en vloed op zee kan overtollig water niet snel genoeg uit de grachten en kanaaltjes naar de haven van Nieuwpoort stromen. Daarom is nu acht jaar lang intens samengewerkt met Noord-Frankrijk. Hervé Tourmente : sous-préfet Duinkerke: “Het was een erg belangrijke samenwerking met onze Belgische kameraden. Als we elkaar nodig hebben zijn we er. In geval van crisissen, moet dit ons helpen.”

Het gerealiseerde pompgemaal is de belangrijkste verwezenlijking van Mageteaux.