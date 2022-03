Mack Rutherford vertrokken voor solovlucht rond de wereld

Zara is 19, Mack is er 16. Anders dan zijn zus Zara is Mack niet in Wevelgem aan zijn solovlucht begonnen, maar wel in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Hij legt de vlucht ook in de omgekeerde richting af. Het is de bedoeling om midden juni opnieuw te landen in Sofia, enkele dagen ervoor maakt hij een tussenlanding in Wevelgem. Intussen is Mack al in Italië geland.

Mack Rutherford behaalde zijn pilotenbrevet in september vorig jaar, hij was toen vijftien, en werd zo de jongste piloot in de wereld. Nu wil hij ook de jongste mannelijke piloot worden die rond de wereld heeft gevlogen. Dat record staat nu op naam van de Brit Travis Ludlow. Met die poging gaat hij zijn zus Zara achterna, die als jongste vrouwelijke solopiloot de wereld rondvloog.

Bovendien heeft Mack met zijn vlucht ook een missie: "Ik wil jongeren tonen hoe ook zij een verschil kunnen maken." De jonge piloot zal 52 landen bezoeken, in vijf verschillende contintenten.