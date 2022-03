Mack Rutherford stoomt zich klaar voor solo vliegreis rond de wereld

Mack Rutherford (16) wil net zoals zijn zus Zara solo rond de wereld vliegen en zo de jongste mannelijke piloot worden die dat voor mekaar kreeg. Vandaag traint hij in Oostende voor als het fout zou lopen.

Mack Rutherford behaalde zijn pilotenbrevet in september vorig jaar, hij was toen vijftien, en werd zo de jongste piloot in de wereld. Nu wil hij ook de jongste mannelijke piloot worden die rond de wereld heeft gevlogen. Dat record staat nu op naam van de Brit Travis Ludlow. Met die poging gaat hij zijn zus Zara achterna, die als jongste vrouwelijke solopiloot de wereld rondvloog.

Voorbereiden op rampscenario's

Aan zo’n trip gaat uiteraard heel wat voorbereiding vooraf. Vandaag is hij in het trainingscentrum van Oostende. Daar leert hij omgaan met rampscenario's, zoals neerstorten op zee.

Mack vertrekt op 22 maart vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia en vliegt van oost naar west. Zijn zus deed het andersom.