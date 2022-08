Mack Rutherford, een jonge piloot met West-Vlaamse roots, is deze middag op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem geland. Daar maakt hij een tussenstop om de laatste twee dagen van zijn rondreis in een vliegtuigje verder te zetten.

Mack is de jongere broer van Zara Rutherford, die eerder ook als jongste vrouw solo rond de wereld vloog. Als alles goed gaat, kan de tiener dan ook zijn naam in het Guinness Book bijschrijven. Tijdens zijn expeditie heeft hij 52 landen in 5 continenten bezocht. Woensdag beëindigt Rutherford zijn tocht in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar hij op 23 maart is vertrokken.

