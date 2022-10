Machines en tractoren beschadigd na loodsbrand Poperinge

In Poperinge zijn landbouwmachines en vrachtwagens beschadigd na een brand in een loods. Niemand raakte gewond.

Brandweer Westhoek kreeg kort na middernacht een oproep voor een uitslaande loodsbrand in de Visserijmolenstraat in Poperinge. Toen ze aankwamen riepen ze meteen versterking in van extra tankwagens opgeroepen voor waterbevoorrading. Ook het droneteam van PZ Arro Ieper kwam ter plaatse om de brand in beeld te brengen.

In de loods staan voornamelijk vrachtwagens, kraanwagens en tractoren, die zijn allemaal beschadigd, maar niemand raakt gewond.

Een parketdeskundige kwam ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen.