Machine brandt uit in wassalon

Vrijdagnacht is omstreeks halfdrie brand uitgebroken in het wassalon Perfecta langs de Gentsesteenweg in Harelbeke. Eén van de machines vatte vuur en verspreidde heel wat rook doorheen het wassalon en de nieuwkuis achteraan het pand.

“Een jong koppeltje die voorbij fietste, merkte de rookontwikkeling op en verwittigde de brandweer. Op dat moment kregen wij ook het alarm binnen van de branddetectie installatie. Toen we thuis onmiddellijk de camerabeelden nakeken, merkten we de rookontwikkeling op en zijn we naar hier gesneld. We waren nog net op tijd om de brandweer toegang te verschaffen”, vertelt zaakvoerster Jacinta Vandorpe. “

Zelfontbranding

De brand is vermoedelijk ontstaan als gevolg van zelfontbranding.”Wellicht heeft een klant gisterenavond een hoeveelheid was in de machine gestopt en die laten draaien, met de bedoeling om er dan morgenvroeg (vandaag, nvdr.) terug om te komen. We zien helaas wel vaker dat er te lang en te warm gewassen wordt. Na het wassen valt de machine dan stil, maar blijft de warmte erin aanwezig, wat kan leiden tot zelfontbranding.”

70-jarig bestaan

De brandweer kon het vuur snel blussen en ventileerde beide ruimtes grondig. De brand is een serieuze tegenslag voor de zaak, die binnenkort haar 70-jarig bestaan viert. Dat wordt komende zaterdag gevierd met een opendeurdag, waarop iedereen welkom is voor een rondleiding, een hapje en een drankje. “Het zal nog heel wat poetswerk vragen, maar al bij al valt het mee en kan onze opendeurdag gewoon doorgaan”, besluit zaakvoerster Jacinta Vandorpe.